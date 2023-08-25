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Общество

Иммунолог перечислил правила профилактики «осенних» болезней

27.08.2023 08:20|ПсковКомментариев: 0

Наиболее эффективный способ защиты от конкретных инфекций в осенний период — это вакцинирование, рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил россиянам и другие правила профилактики «осенних» болезней.

Специалист отметил, что наиболее распространенные заболевания в этот период — это грипп и новая коронавирусная инфекция.

«Оптимальный срок вакцинации от гриппа — это сентябрь-октябрь, не позже. От коронавирусной инфекции — каждые полгода от момента подтвержденного заболевания COVID-19 или от предыдущей вакцинации», — сообщил Крючков.

Это самая эффективная профилактика, которая ставит мощный барьер и если и не препятствует заражению, то, по крайней мере, минимизирует все неблагоприятные последствия возможного заражения

Для общей профилактики организма, по словам иммунолога, обязательны физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

«Также возможен прием витаминов, хотя эта рекомендация под вопросом. У нас есть отдельные группы людей с заболеваниями или дети определенных возрастов, для которых определенные витамины целесообразны. Если есть выраженный дефицит по витаминам, а это можно установить с помощью специальных анализов, то необходимо пропить этот витамин и поддерживать его содержание в организме на должном уровне», — объяснил он.

Помимо этого, эффективно закаливание с постепенным снижением температуры и увеличением продолжительности процедур, рассказал Крючков. Но нужно понимать, нет ли тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы и нервной системы для того, чтобы человек не нанес себе вреда.

Прием иммуномодуляторов по умолчанию не показан, только по назначению врача.

«С октября нужно постараться реже бывать в общественных местах с большим количеством людей. Кстати, проветривание помещения имеет даже в зимний период очень важное значение. Помещение необходимо регулярно проветривать», — отметил специалист.

Если у человека есть хронические заболевания, а таких людей много, нужно не забывать проходить лечение этих заболеваний и в случае ухудшения самочувствия своевременно обращаться к врачу, заявил Николай Крючков.

«Это важно, потому что многие хронические заболевания в осенне-зимний период и в весенний период обостряются. Сюда же относится постковид. Любые проявления, если человек перенес ковид, которые влияют на его качество жизни, должны обязательно подвергаться диагностике и лечению. И это лучше сделать до конца октября», — заключил иммунолог.

Источник: Псковская Лента Новостей
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