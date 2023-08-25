Общество

В Госдуме предложили вознаграждать граждан за сдачу наркотических «закладок»

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков призывает ввести вознаграждение за информацию о «закладках» с наркотиками с целью борьбы с их распространением, сообщает ТАСС. Он обратился к главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с соответствующим предложением.

Владислав Даванков указывает на то, что тайники, используемые для бесконтактного сбыта наркотиков, стали широко распространенным способом передачи запрещенных веществ. У правоохранительных органов недостаточно ресурсов для эффективной борьбы с этим явлением, и он считает необходимым ввести ряд мер для его преодоления.

По словам Даванкова, именно жители домов чаще всего сообщают о наличии наркотиков и их сбыте. Однако полицейские не всегда могут оперативно реагировать на такие жалобы из-за ограниченных ресурсов в Министерстве внутренних дел. Он предлагает решить эту проблему путем введения денежного вознаграждения для граждан, которые обнаружат наркотики и сообщат о них правоохранительным органам.

Как передает «МК», парламентарий предлагает ввести заявительный порядок взаимодействия между МВД и гражданами в этой сфере. Если полиция не будет оперативно реагировать на заявления о наличии «закладок» в подъездах или их распространении в течение нескольких часов, то гражданин должен будет заранее предупредить правоохранительные органы о своем намерении передать наркотики в полицию и только после этого получить вознаграждение. Суммы вознаграждения будут устанавливаться по приказу МВД РФ, уточнил Владислав Даванков.