Общество

Названы продукты, которые могут очистить организм от никотина

Гранаты, апельсины, лимоны и капуста брокколи — продукты, которые помогают очистить организм от никотина. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Мария Капралова.

«Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом», — сообщила она.

По словам диетолога, курильщикам стоит также добавить в свой ежедневный рацион цитрусовые и имбирь.

«Апельсины и лимоны способствуют ускорению обмена веществ и разгоняют метаболизм. А корень имбиря поддерживает иммунитет, помогает ему бороться с различного рода токсинами, а также снижает тягу к курению», — подчеркнула Мария Капралова.

В список полезных для курильщиков продуктов врач добавила киви, капусту брокколи и свежую зелень.

«Киви улучшает пищеварение и борется с депрессией, так как у курильщиков она проявляется чаще, чем у некурящих людей. Брокколи регулирует обменные и выводящие процессы, а свежая зелень способствует очищению всего организма», — заключила эксперт.