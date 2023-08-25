Общество

Потепление придет на Северо-Запад России

Потепление придет на Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе наиболее плотные массивы дождевой облачности будут концентрироваться на крайнем севере, поэтому здесь будет прохладнее всего – днём +11…+16˚С. А на остальной территории грозовые дожди будут носить локальный и кратковременный характер, и поэтому будет заметно теплее – до +21…+26˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центре фон атмосферного давления будет повышенным, поэтому условий для развития дождевой облачности не будет, и только во вторник местами могут прошуметь кратковременные дожди. Дневная температура в начале недели +18…+23˚С, с последующим потеплением к пятнице до +24…+29˚С.

В Санкт-Петербурге самая высокая вероятность кратковременных ливней в первую половину недели. Но они не помешают солнцу прогревать воздух до +21…+24˚С.

В Москве рабочая неделя будет солнечной, а вероятность осадков невелика. Вот только во вторник облаков станет больше, и местами не исключены небольшие дожди. Днём в начале периода +18…+21˚С, к пятнице потеплеет до +25…+28˚С.