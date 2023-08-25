Общество

Маркетплейсам расширят ответственность за нелегальные товары

С 1 сентября маркетплейсы признают участниками оборота товаров и обяжут нести ответственность за продажу контрафактной продукции: речь идет о товарах, которые попадают под обязательную маркировку, но не содержат знак идентификации. Сейчас специальные метки должны быть на обуви, фототехнике, шинах, парфюме, молочной продукции и упакованной воды.

Минпромторг разработал соответствующее постановление правительства, «Известия» ознакомились с документом. С марта 2023 года регулятор уже установил такое правило для продукции легкой промышленности: пальто, плащей, курток и так далее.

На практике новая обязанность будет выглядеть так: с начала сентября маркетплейсы будут передавать в систему «Честный знак» данные об обороте маркированных товаров. Им придется самостоятельно контролировать, чтобы продавцы площадки соблюдали требования маркировки. Если окажется, что маркетплейс хранит или продает без специальной метки продукцию, попадающую под маркировку, то площадке грозит штраф до 300 тыс. рублей.

В перспективе штраф можно будет получить по итогам проверки контрольно-надзорных органов, ее может спровоцировать жалоба покупателя, уточнил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

До сих пор некоторые маркетплейсы не признавали себя участниками оборота товаров и заявляли, что оказывают исключительно логистические услуги — то есть только доставляют продукцию потребителю, отметили в Минпромторге. Если маркетплейсы не являются участниками продаж, то они по закону не отвечают за маркировку товаров — это позволяло компаниям уходить от ответственности и не контролировать поток продукции без меток на своих площадках, пояснил источник в отрасли.

Но Минпромторг уверен, что помимо функций доставки и онлайн-витрины компании оказывают услуги складского хранения, подготовки товаров к продаже и их передачу конечному потребителю, за что принимают денежные средства.