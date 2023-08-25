Общество

Правительство увеличит дистанцию от свалок до аэропортов

Минтранс скорректирует постановление, допускающее работу свалок в 15-километровой зоне вокруг аэропортов, следует из ответа ведомства Общероссийскому объединению пассажиров (ООП).

Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса России разрабатывает проект «О внесении изменений в постановление правительства №1460». Его цель — «уточнить минимальное расстояние от контрольной точки аэродрома до объекта по обращению с отходами, расположенного в границах шестой подзоны приаэродромной территории, в зависимости от степени его защиты от привлечения и массового скопления птиц».

Соответствующее постановление правительства от 24 января 2023 года сократило допустимое расстояние от аэропортов до свалок и мусороперерабатывающих предприятий. Разрешенная дистанция уменьшилась с 15 до 10 км, а в ряде случаев — до 7,5 км. Известно, что такие объекты привлекают птиц — что угрожает безопасности полетов.

«Нормы будут скорректированы в сторону увеличения расстояния от аэропорта. Предположительно, вместо 10 км сделают 12,5, а вместо 7,5 — 10 км», — рассказал «Известиям» председатель ООП, член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

По его словам, вскоре на сайте правительства Минтрансом будет вывешен документ, под которым ассоциации и профильные сообщества смогут оставить отзывы. На их основе будет принято решение.

«Велика вероятность того, что нормы и вовсе вернут к прежнему виду — 15 км», — считает Илья Зотов.

Именно такую дистанцию считают безопасной операторы аэропортов и пилоты.

«Дискуссий тут быть не может, 15 км — минимально допустимое расстояние от аэропорта до свалки», — заявил член комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Он объяснил, что лайнер может заходить на посадку по разным траекториям, и снижение необязательно происходит в пределах 15 км от взлетно-посадочной полосы, бывает, что дистанция составляет 17-20 км от аэропорта.