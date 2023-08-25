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О последствиях бессонницы после сорока лет предупредил врач

Вероятность появления нарушений сна, в первую очередь бессонницы, увеличивается с возрастом, отметил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Михаил Полуэктов. По его словам, чаще всего подобные расстройства возникают на фоне других заболеваний. В свою очередь, плохой сон может приводить к развитию когнитивных нарушений, предостерег врач.

«Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. Сама по себе она возникает редко. Только в 12% случаев бессонница бывает чистой. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», – сказал Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.

Чтобы побороть возрастную бессонницу, прежде всего нужно лечить основное заболевание, уверен сомнолог.

«Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания – депрессии или тревожного расстройства, – то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна. Обычно мы ведем таких пациентов совместно с психиатрами. Если бессонница без очевидной сопутствующей патологии, то этими пациентами единолично занимается врач-сомнолог. Сейчас самым современным и самым эффективным методом лечения, который дает долгосрочные положительные последствия, является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет человеку научиться управлять своим сном. А если нет возможности пройти эту программу, то назначаются различные снотворные препараты», – добавил Полуэктов.

С возрастом сон становится менее глубоким, поэтому в некоторых случаях ощущение дефицита сна может быть обманчивым, продолжил врач.

«Внутри фазы медленного сна есть три стадии. Третья, самая глубокая стадия, с возрастом постепенно уменьшается, в том числе за счет этого сон может уже не ощущаться как восстанавливающий. Бывает, например, что у человека сон замечательный, соответствующий возрасту, а он утром говорит, что плохо спал и недоволен сном. Но это уже проявление общего расстройства нервной системы, которое может возникать с возрастом», – считает Михаил Полуэктов.

Взрослым людям обычно рекомендуется спать от семи до девяти часов, а тем, кому больше 60 лет, нужно уделять сну от семи до восьми часов в сутки, заключил сомнолог.