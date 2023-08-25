Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
о роли педагогов
Розыгрыш билетов в кино
Господин Рейтингомер
Богатство «Голубых озер»
самое время для ремонта
распродажа стройматериалов
Снова в школу. ЛОНГРИД
Топ уютных летних террас Пскова
Кружки и секции в Пскове
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Псковские партизаны
удмуртская ведьма
чем полезен нацпроект «Культура»
профсоюзы для общества
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Общество 25.08.2023 12:440 Курс на цифровую стабильность 28.08.2023 08:000 О последствиях бессонницы после сорока лет предупредил врач 28.08.2023 07:410 Псковская область заняла 65 место в рейтинге регионов по рынку труда 28.08.2023 07:200 Маркетплейсам расширят ответственность за нелегальные товары 28.08.2023 07:000 Потепление придет на Северо-Запад России 27.08.2023 23:570 Китайский язык включат в программы российских вузов
 
 
 
Самое популярное 24.08.2023 08:000 В Псковской области задержали диверсанта при попытке поджога релейного шкафа 24.08.2023 09:480 Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. ФОТО 25.08.2023 07:002 Митрополит Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии 21.08.2023 15:311 Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик 22.08.2023 13:408 Культурная гопота
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская область заняла 65 место в рейтинге регионов по рынку труда

28.08.2023 07:41|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 65 место в итоговом рейтинге регионов за 2022-й год по рынку труда. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Рейтинговый итоговый балл региона за 2022 год составил 53,2, за 2021 - 52,5.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 2 место - Санкт-Петербург;
  • 7 место - Ленинградская область;
  • 25 место - Мурманская область;
  • 41 место - Вологодская область;
  • 42 место - Новгородская область;
  • 51 место - Калининградская область;
  • 62 место - Архангельская область;
  • 64 место - Республика Карелия;
  • 74 место - Ненецкий автономный округ.

Рейтинг рассчитывался на основе агрегирования показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы.

При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов (чем он выше, тем более благоприятная ситуация сложилась на региональном рынке труда).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда в целом по России улучшилась, но в региональном разрезе по-прежнему очень неоднородна.

Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2021 годом увеличилось на 1,9, при этом диапазон изменения составил 97,9 – 6,4 (возможный диапазон изменения значений от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Кому нужно установить памятник в Пскове?
В опросе приняло участие 540 человек
28.08.2023, 08:190 В России запланировали ввести штрафы за незаконную работу гидов 28.08.2023, 08:000 О последствиях бессонницы после сорока лет предупредил врач 28.08.2023, 07:410 Псковская область заняла 65 место в рейтинге регионов по рынку труда 28.08.2023, 07:200 Маркетплейсам расширят ответственность за нелегальные товары
28.08.2023, 07:000 Потепление придет на Северо-Запад России 28.08.2023, 00:011 Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в один из главных церковных праздников 27.08.2023, 23:570 Китайский язык включат в программы российских вузов 27.08.2023, 23:390 550-летие Свято-Успенского монастыря и города Печоры отметят в Псковской области
27.08.2023, 22:080 В Совете Федерации поддержали ужесточение ответственности за нарушения ПДД с самокатом 27.08.2023, 21:123 Юлия Пересильд захотела снять собственное кино 27.08.2023, 20:442 В российском городе младенец утонул в ванной, пока его мать спала 27.08.2023, 20:000 Борис Елкин: С друзьями из Белоруссии очень приятно работать
27.08.2023, 19:240 В России зафиксировали рост онлайн-торговли 27.08.2023, 19:000 ПЛН-ТВ: Фестиваль воздушных змеев в Пскове 27.08.2023, 18:460 Опубликованы фото ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Псковской области 27.08.2023, 17:560 Аферист представился Джоном Бон Джови и выманил у россиянки крупную сумму
27.08.2023, 17:300 Митрополит Тихон поздравил верующих с наступающим праздником Успения 27.08.2023, 17:060 Семейный фестиваль воздушных змеев провел Молодежный парламент в Пскове 27.08.2023, 16:560 Великолучане вырвали победу в матче первенства России по футболу 27.08.2023, 16:502 Псковский и владимирский омбудсмены договорились усилить взаимодействие по защите прав граждан
27.08.2023, 16:170 Скончалась знаменитая советская балерина Светлана Адырхаева 27.08.2023, 16:000 Фестиваль близнецов проходит в Пскове 27.08.2023, 15:150 Названы продукты, которые могут очистить организм от никотина 27.08.2023, 14:451 Псковичку осудили за распространение интимных фото возлюбленной бывшего мужа
27.08.2023, 14:260 СКР подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе 27.08.2023, 14:000 В Пскове впервые проходит фестиваль воздушных змеев «Высоко в небо». Фоторепортаж 27.08.2023, 13:430 Псковичи стали призерами международных соревнований по тхэквондо 27.08.2023, 13:281 В Госдуме предложили вознаграждать граждан за сдачу наркотических «закладок»
27.08.2023, 12:540 Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты 27.08.2023, 12:350 Фотофакт: новый мурал на Запсковье 27.08.2023, 12:143 Михаил Ведерников гарантировал кинематографистам рибейты и персональную поддержку 27.08.2023, 11:520 Гарри Поттер родился в российском городе
27.08.2023, 11:200 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области в понедельник 27.08.2023, 10:541 Рассчитывавший на интим пскович лишился 15 тысяч рублей 27.08.2023, 10:390 Международный день бокса отмечается 27 августа 27.08.2023, 10:280 Испытывают ли псковичи стресс перед 1 сентября, сообщили эксперты
27.08.2023, 10:220 Безработный опочанин оплатил покупки чужой картой 27.08.2023, 10:150 Как будет обеспечиваться охрана порядка в дни праздников в Печорах, рассказали в полиции 27.08.2023, 09:340 Вертолет с 20-ю морпехами США разбился у берегов Австралии 27.08.2023, 08:481 День российского кино отмечается 27 августа
27.08.2023, 08:350 Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе Рига-Москва в Псковской области 27.08.2023, 08:200 Иммунолог перечислил правила профилактики «осенних» болезней 26.08.2023, 22:061 Умер режиссер Глеб Панфилов 26.08.2023, 21:530 Что важнее для родителей при выборе товаров к школе, выяснили эксперты
26.08.2023, 21:350 В Пскове заявку на участие в ДЭГ подали около 15 тысяч человек 26.08.2023, 21:150 Ночное свечение аэростатов завершает празднование Дня города в Великих Луках. ФОТО 26.08.2023, 21:110 Действие антиковидных ограничений в Петербурге продлили до конца года 26.08.2023, 20:520 Более 150 укусов клещей зафиксировали за неделю в Псковской области
26.08.2023, 20:430 Количество ДТП по вине водителей автобусов увеличилось в Псковской области 26.08.2023, 20:331 Назван фрукт, который поможет сделать кожу лица более упругой 26.08.2023, 20:150 Михаил Ведерников: Великие Луки — город-труженик 26.08.2023, 20:000 За время работы площадки «Великолукская трапеза» жители города съели тысячу пельменей
26.08.2023, 19:540 Более десяти фольклорных и народных коллективов на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи» 26.08.2023, 19:330 Сотрудников промышленных предприятий города наградили в Великих Луках 26.08.2023, 19:110 ПЛН-ТВ: Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове 26.08.2023, 18:520 Денис Мацуев: Псков - родина фестиваля Crescendo
26.08.2023, 18:332 В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу 26.08.2023, 18:140 «Послы русского языка» побывали в «Михайловском» 26.08.2023, 18:020 Фотофакт: Тройное ДТП произошло на въезде в Псков 26.08.2023, 17:550 Петр I поздравил Великие Луки с Днем города. ВИДЕО
26.08.2023, 17:350 Показательными выступлениями завершился исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове 26.08.2023, 17:330 Выдра обокрала британский отель, утащив карпов кои из прудов 26.08.2023, 17:141 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.08.2023, 16:550 Не сушить над печкой одежду в бане призвали псковичей
26.08.2023, 16:355 Интерактив: Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo? 26.08.2023, 16:140 Небольшое потепление придет в Псковскую область 27 августа 26.08.2023, 15:550 Традиционный «Великолукский благовест» состоялся на соборной площади 26.08.2023, 15:340 Светлана Мельникова назвала главную цель исторического праздника «Воевода Шуйский»
26.08.2023, 15:150 Журавля с открытым переломом ноги спасают в псковском подворье 26.08.2023, 14:541 Более 400 тысяч рублей похитил мошенник у пенсионера в Стругокрасненском районе 26.08.2023, 14:320 Александр Серавин о празднике «Воевода Шуйский»: Ценность мероприятия очень высока для Пскова и России 26.08.2023, 14:300 О вреде арбузов для некоторых людей предупредила врач
26.08.2023, 14:100 Ранние фундаменты храма Святителя и Чудотворца Николы со Усохи раскрыли в Пскове 26.08.2023, 13:500 Фестиваль «Петровская флотилия Петра I» начался в Великих Луках. ВИДЕО 26.08.2023, 13:450 Ребенок получил травмы при столкновении с грузовиком в Пушкиногорском районе. ФОТО 26.08.2023, 13:250 Интерактивные площадки работают на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru