Общество

Псковская область заняла 65 место в рейтинге регионов по рынку труда

Псковская область заняла 65 место в итоговом рейтинге регионов за 2022-й год по рынку труда. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Рейтинговый итоговый балл региона за 2022 год составил 53,2, за 2021 - 52,5.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

7 место - Ленинградская область;

25 место - Мурманская область;

41 место - Вологодская область;

42 место - Новгородская область;

51 место - Калининградская область;

62 место - Архангельская область;

64 место - Республика Карелия;

74 место - Ненецкий автономный округ.

Рейтинг рассчитывался на основе агрегирования показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы.

При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов (чем он выше, тем более благоприятная ситуация сложилась на региональном рынке труда).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда в целом по России улучшилась, но в региональном разрезе по-прежнему очень неоднородна.

Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2021 годом увеличилось на 1,9, при этом диапазон изменения составил 97,9 – 6,4 (возможный диапазон изменения значений от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение).