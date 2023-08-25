Общество

Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза - Роструд

Число обращений в Роструд по вопросам задолженности заработной платы за первое полугодие 2023 года составило 4,6 тысячи, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Роструда.

«За первое полугодие этого года поступило порядка 4,6 тысячи таких обращений, это почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Из общего числа обращений, поступающих в инспекции труда, число обращений по вопросам задолженности по заработной плате составляет около 5%, уточнили в ведомстве РИА Новости.