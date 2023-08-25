Общество

День города в Великих Луках прошел без происшествий

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, которые состоялись 26 августа в Великих Луках в честь празднования 857 лет с момента первого упоминания в Новгородской летописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки для торжественных мероприятий, а также места массового пребывания граждан. Кроме того, на летней эстраде, где ожидалось большое скопление горожан, оборудовали специальные ограждения, попасть туда можно было только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

На охрану общественного порядка вышло порядка 80 сотрудников полиции, а также представителей народных дружин и сотрудников Росгвардии. Праздничные мероприятия посетили около 13 тысяч горожан.

Как уточнили в ведомстве, принятые меры безопасности дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений.