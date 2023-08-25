Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке школ к новому учебному году

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с гостем студии, насколько система образования Псковской области готова к новому учебному году. Все ли образовательные учреждения прошли приемку и готовы к 1 сентября? Как продвигается строительство новых школ по области? Какова ситуация с кадрами в школах и зарплатами педагогов?

Трансляция завершена.