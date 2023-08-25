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Общество

Госуслуги стали доступны на устройствах с «Алисой»

28.08.2023 11:41|ПсковКомментариев: 0

Голосовой помощник «Макс» от Госуслуг теперь доступен на умных устройствах с «Алисой» — он может рассказать, как воспользоваться некоторыми услугами на портале, или подать заявление по запросу пользователя, сообщили в Telegram-канале Минцифры.

«Госуслуги с роботом "Максом" теперь доступны на умных устройствах с "Алисой". "Макс" расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение Госуслуги или, если нужно, сам подаст заявление», — приводит сообщение агентство «Прайм».

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале или войти в мобильное приложение Госуслуг, написать в чат роботу «Максу»: «Алиса», нажать «Связать аккаунты», в ответном сообщении придет код доступа. Затем попросить «Алису» запустить Госуслуги или позвать голосового помощника, произнести код доступа и узнать интересующую информацию о портале, сказав: «Алиса, спроси у Робота Макса…» или «Алиса, запусти "Госуслуги».

Связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных. Через 12 месяцев ее нужно будет подключить заново, а если запросов к «Алисе» не будет в течение трех месяцев, связь отключится автоматически.

Отмечается, что через «Алису» можно получить выписки из материнского капитала, о лицевом счете в Социальном фонде, из трудовой книжки и справку о размере пенсии. По данным Минцифры, в дальнейшем число доступных в голосовом помощнике число сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в браузере, навигаторе или приложении «Яндекса».

«Робот "Макс" на Госуслугах ежедневно отвечает на 1,5 миллиона запросов. Уже сейчас через чат с "Максом" на портале можно записаться к врачу, а до конца года он освоит еще десять самых популярных услуг. В дальнейшем доступ к этим сервисам можно будет получить, активировав робота "Макса" в устройствах и сервисах с "Алисой"», — дополнили там.

Источник: Псковская Лента Новостей
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