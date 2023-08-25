Общество

В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внес в палату парламента законопроект, по которому уклонение лица, принятого в гражданство РФ, от исполнения воинской обязанности, мобилизации или нарушение сроков постановки на воинский учет предлагается считать основанием для прекращения гражданства. Документ размещен в думской базе данных.

В пояснительной записке парламентарий указал, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство РФ дает не только права, но и соответствующие обязанности, пишет ТАСС.

Поправки предлагается внести в статью 22 (основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации) закона «О гражданстве Российской Федерации».