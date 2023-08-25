Общество

Владимир Путин: Псково-Печерский монастырь - оплот православия и церковного просвещения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 28 августа, направил поздравительную телеграмму в связи с 550-летием Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Поздравление президента России участникам праздничных мероприятий зачитал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Приветствую вас по случаю большого, знаменательного юбилея — 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней псковской земле, в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры. Он хранил свет веры даже в самые тяжелые для обители годы, а его братия веками укрепляла традиции подвижничества, служения и исключительного трудолюбия. Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории. Вставал крепостью на пути врага. Еще раз — поздравляю вас с юбилейными торжествами. Желаю успехов и всего наилучшего», – было написано в поздравлении.

Напомним, тысячи верующих собрались на праздничную литургию в честь праздника в Псково-Печерском монастыре.