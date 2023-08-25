Общество

Назван средний возраст учителей в Псковской области

Средний возраст учителей в Псковской области составляет 58 лет. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Они не вчера до этого возраста дожили. Мы реагируем запоздало, скажу абсолютно честно. Вакансий много, их более 400. В летний период было около 350, сейчас стало гораздо больше. Хотя под 100 молодых специалистов приступило к работе в школах. Работа ведется активно. Более 150 целевых договоров, но это все равно не завтра», - сказал Андрей Ермаков.

В ближайшее время планируется рассмотреть возможность передачи контрольных цифр приема некоторым колледжам в Пскове. Кроме того, Андрей Ермаков напомнил о мерах поддержки для молодых учителей.