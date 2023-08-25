Общество

Южные районы Псковской области настигнут грозы

Южные районы Псковской области настигнут грозы в ближайшие два часа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14:30 от Псковского ЦГМС получено предупреждение о неблагоприятном явлении.

«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области, преимущественно по южным районам ожидаются грозы», - говорится в сообщении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.