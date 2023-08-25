Общество

Орден Сергия Радонежского вручили Михаилу Ведерникову

Орден Сергия Радонежского вручил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову митрополит Псковский и Порховский Тихон. Награждение прошло в Печорах в престольный праздник Успения Божией Матери 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Орден главе региона вручили за поддержку Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Орден преподобного Сергия Радонежского был учрежден Священным синодом Русской Православной Церкви 26 декабря 1978 года, имеет три степени. Орденские знаки всех трех степеней выполняются в серебре, а звезда ордена 1-й степени позолочена. Одновременно с этой наградой была учреждена и медаль Преподобного Сергия двух степеней.