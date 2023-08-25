Общество

«Постскриптум»: Новация для школ, ДЭГ и фестивальный марафон. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 августа. Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы:

- Стандарт профориенирования во всех школах страны – очередная новация к 1 сентября.

- Заявления на участия в выборах через ДЭГ нарастают – число желающих приближается к 40 тысячам человек.

- По уровню зарплат Псковская область заняла 73 место по стране – какие критерии учитывались?

- В Пскове прошла приемка улицы Труда – еще один объект капитально отремонтирован по БКД.

- Фестивальный марафон: необычный и очень интересный фестиваль «Воевода Шуйский» и уже ставшее привычным Crescendo с Денисом Мацуевым.

В программе традиционно прозвучал политический комментария обозревателя Александра Савенко.