Последнюю главу бестселлера «После» смогут увидеть слушатели радио ENERGY в Пскове

Билеты на предпоказ фильма «После. Навсегда» в Пскове разыгрывает Радио ENERGY. Показ состоится в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) 13 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.
Режиссером фильма выступила Кастилл Лэндон («После. Долго и счастливо», «Альбион: Заколдованный жеребец», «Девушка, которая боялась дождя»).
Фильм становится продолжением событий, которыми заканчивался предыдущий, «После. Долго и счастливо»: через несколько месяцев после того, как Тесса (Джозефина Лэнгфорд) приходит в ярость из-за книги Хардина (Хиро Файнс-Тиффин), где он в подробностях описал их отношения, он в одиночестве возвращается в Англию. Там он вновь принимается пить, пытается писать вторую книгу и не может не думать о своих прошлых ошибках. Желая перемен, Хардин отправляется в Португалию, чтобы загладить вину перед Натали (Мими Кин) — женщиной, с которой он в прошлом поступил дурно.
Как отмечают создатели, франшиза «После» рассчитана на миллионы поклонников во всем мире, хорошо знающих и фильмы, и серию книг Анны Тодд. Хотя в «После. Навсегда» представлена несколько иная история, зрители убедятся, что большинство дорогих их сердцу моментов цикла сохранится и тут.
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