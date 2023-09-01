Общество

Последнюю главу бестселлера «После» смогут увидеть слушатели радио ENERGY в Пскове

Билеты на предпоказ фильма «После. Навсегда» в Пскове разыгрывает Радио ENERGY. Показ состоится в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) 13 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.

Режиссером фильма выступила Кастилл Лэндон («После. Долго и счастливо», «Альбион: Заколдованный жеребец», «Девушка, которая боялась дождя»).

«Последняя глава одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, поставленной по бестселлерам Анны Тодд. Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви», - говорится с синопсисе.

Фильм становится продолжением событий, которыми заканчивался предыдущий, «После. Долго и счастливо»: через несколько месяцев после того, как Тесса (Джозефина Лэнгфорд) приходит в ярость из-за книги Хардина (Хиро Файнс-Тиффин), где он в подробностях описал их отношения, он в одиночестве возвращается в Англию. Там он вновь принимается пить, пытается писать вторую книгу и не может не думать о своих прошлых ошибках. Желая перемен, Хардин отправляется в Португалию, чтобы загладить вину перед Натали (Мими Кин) — женщиной, с которой он в прошлом поступил дурно.

Радио ENERGY и «Мираж Синема» дарят киноманам возможность посмотреть фильм за день до официальной премьеры. Розыгрыш билетов будет проходить с 1 по 12 сентября в будние дни. Для того, чтобы выиграть два билета, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона.

Как отмечают создатели, франшиза «После» рассчитана на миллионы поклонников во всем мире, хорошо знающих и фильмы, и серию книг Анны Тодд. Хотя в «После. Навсегда» представлена несколько иная история, зрители убедятся, что большинство дорогих их сердцу моментов цикла сохранится и тут.

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