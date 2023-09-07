Общество

Радио ENERGY продолжает разыгрывать билеты на предпоказ фильма «После. Навсегда»

Радио ENERGY продолжает разыгрывать билеты на предпоказ фильма «После. Навсегда». Показ пройдет в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) 13 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.

Изначально фильм «После. Навсегда» вообще не планировался к выпуску. Но в ходе монтажа предыдущей картины создатели поняли, что кое-какие вопросы остались без ответов.

По замыслу творческой команды фильма каждый его аспект должен был отображать настроение картины. В «После. Навсегда» многое изменилось по сравнению с предыдущими частями цикла: место действия, стиль съемки, причины, заставляющие героя действовать. Съемки предыдущих частей франшизы проходили в Атланте и Болгарии. На сей же раз съемочная группа отправилась в Португалию.

Радио ENERGY и «Мираж Синема» дарят киноманам возможность посмотреть фильм за день до официальной премьеры. Розыгрыш билетов проходит с 1 по 12 сентября в будние дни. Для того, чтобы выиграть два билета, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона.

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