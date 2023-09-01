Общество

Отличных оценок и настроения пожелал школьникам и студентам Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил с Днём знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«1 сентября начинается новый учебный год, который обязательно будет наполнен яркими событиями и упорной учёбой, успехами и трудностями, весельем и заботами, интересными знакомствами и радостью общения с друзьями. Школа – это своеобразная модель общества, и то, как человек проявляет себя в годы учёбы, во многом определяет его дальнейшую судьбу. Учителя и педагоги дают обширные знания по предметам, учат навыкам и решению задач, но каждый день сама жизнь ставит перед каждым из нас множество сложных и важных вопросов, ответы на которые нужно находить самостоятельно», - сказал он.

Спикер регионального парламента отметил, что школьников и студентов ждёт очень интересный путь познания.

«Будьте любознательны, усердны, активны, трудитесь, не бойтесь высказывать собственное мнение, при этом уважая другие точки зрения, верьте в себя, цените родителей, наставников и друзей, любите свою Родину! Желаю успехов в учёбе, отличных оценок и такого же настроения! С Днём знаний!» - поздравил Александр Котов.