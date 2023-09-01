Общество

В России могут начать блокировать звонки с незарегистрированных сим-карт

Российским мобильным операторам предлагают запретить пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, например, «Антифрод» (создана РКН). Такой документ с поправками в закон «О связи» готовится к внесению в Госдуму вице-спикером Борисом Чернышовым.

Согласно документу, на федеральных и региональных операторов связи будет возложена обязанность блокировки любого типа исходящих сигналов с сим-карт, не верифицированных в базах данных и не подтвержденных паспортными данными гражданина.

«Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом «+7» будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам. То есть опасный звонок или сообщение не поступит на телефон потенциальной жертвы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что в декабре 2022 года Главный радиочастотный центр (ГКРЧ, подразделение Роскомнадзора), запустил единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод».

«Она должна стать хабом, который объединит операторов в борьбе с телефонным фродом, а также тех, кто оказывает узкоспециальные услуги связи. Система «Антифрод» по сути является готовым техническим решением для реализации норм, предусмотренных представленным законопроектом», — говорится в пояснительной записке.

Как считает Борис Чернышов, новые нормы необходимы для защиты граждан, которых продолжают обманывать мошенники, несмотря на уже все предпринятые государством меры и созданные системы контроля, пишут «Известия».

«По данным ЦБ, объем денежных потерь граждан от телефонного мошенничества в 2022 году составил 14,2 млрд рублей. Максимальная единовременно похищенная сумма достигла 500 млн рублей. Во втором квартале 2023 года количество операций без согласий клиентов приблизилось к 279,7 тыс. — рост 28%», — сообщил депутат.