Общество

Скидки для студентов-платников в новом учебном году могут достигать 100%

Скидки и гранты для студентов, которые обучаются в российских вузах на коммерческой основе, в этом году составят от 5% до 100%. Об этом сообщили «Известиям» представители ведущих российских вузов.

Например, в Московском государственном строительном университете в этом году действует следующая программа лояльности: обладатели 100 баллов за ЕГЭ по одному предмету могут претендовать на 20% скидки, а пятерка студентов с самыми высокими баллами среди непрошедших на бюджет — на 100%. В Томском политехническом университете с этого года установили по ряду направлений заведомо проходные баллы.

«Если абитуриент, исходя из реальной конкурсной ситуации, не проходил на бюджет, мы зачисляли его на договорную основу. Однако учиться такие студенты будут за счет средств вуза», — сообщили в пресс-службе вуза.

В Высшей школе экономики уже в процессе обучения студент, исходя из показателей своей успеваемости, может получить 25–70% скидки, сообщили в университете.

Есть гранты и в Российской экономической школе, они составляют от 5% до 100%. А в РУДН абитуриенты технических направлений, у которых сумма баллов ЕГЭ выше 245, получают скидку в 50%. На аналогичное снижение цены могут претендовать и абитуриенты в магистратуру, у которых есть «красный диплом» бакалавриата или специалитета.

Сумма баллов ЕГЭ выше 290 или победа на олимпиаде дает право участвовать в конкурсе на грант для учебы в РУДН. Обладатели гранта учатся бесплатно.

«Это особенно актуально для направлений, на которых мало или вовсе нет бюджетных мест», — отметили в пресс-службе вуза.