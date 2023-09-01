Общество

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России

С 1 сентября в России стартует эксперимент по внедрению исламского банкинга. Он пройдет в четырех регионах: Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

В Сбере заявили, что планируют участвовать в эксперименте, такие финпродукты будут представлены в пилотных территориях в флагманских офисах и дочерних организациях банка. Совкомбанк также изучает возможности, которые предлагает закон в части инвестиционных продуктов, и прорабатывает варианты оказания таких услуг.

Исламский банкинг работает по принципам шариата: в соответствии с ними процентные доходы запрещены в любых сделках. При этом допускается, например, вознаграждение, сумма которого может меняться в зависимости от результатов совершения каких-либо операций. Еще одно важное условие — риски должны касаться всех сторон финансовых отношений, пишут «Известия».

Кроме того, по исламскому банкингу деньги нельзя инвестировать в харамные (запрещенные) сферы: производство алкоголя, табака, оружия, свинины, работу игорного бизнеса и подобные направления, противоречащие исламским ценностям.