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Общество

Следователи подарили портфели детям из себежского социально-реабилитационного центра

01.09.2023 11:23|ПсковКомментариев: 0

В преддверии 1 сентября следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области традиционно помогают детям, особенно нуждающимся во внимании и поддержке. В этом году они навестили ребят из многодетной семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«В этом году в стенах социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Себежского района появились новые воспитанники из одной семьи: Ульяна, Эвелина, Кристина и Вова. Так сложилось, что дети попали в сложную жизненную ситуацию и теперь вместе проживают в данном социальном учреждении. Несмотря на трудности, эти ребята очень дружны, привязаны друг к другу и помогают в любой сложной ситуации», - рассказали следователи. 

В ведомстве отметили, что дети помогают друг другу с самого раннего детства. В 2014 году 6-летняя Ульяна спасла из горящего дома 4-летнюю Эвелину и 2-летнюю Кристину. Девочка, рискуя собственной жизнью, вытащила сестер через окно горящего дома.

Ко Дню знаний следователи навестили подшефную семью в социально-реабилитационном центре. В беседе за кружкой чая поинтересовались условиями проживания, увлечениями и первыми достижениями, а также подарили им школьные портфели и другие принадлежности. Пожелав успехов в новом учебном году, шефы договорились со своими подопечными о новых встречах.

Теги: #дети #день знаний #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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