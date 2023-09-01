Общество

Температура воздуха ниже нормы ожидается в Псковской области в сентябре

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в сентябре ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 80-120% от климатической нормы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +14 до +19 градусов, в отдельные дни прогрев составит от +20 до +23 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от +8 до +13 градусов с понижением в отдельные ночи от +5 до +7 градусов.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +9 до +14 градусов, преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от +3 до +8 градусов. В конце месяца в отдельные ночи возможно понижение температуры от -2 до +2 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.