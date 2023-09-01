Общество

Сергей Вострецов: 1 сентября — всегда особый день

С Днем знаний учеников, студентов, учителей и преподавателей поздравил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«1 сентября — всегда особый день. Это день, с которого начинается дорога в будущее для каждого из нас. Низкий поклон и слова благодарности за ежедневный напряженный труд учителям и преподавателям, которые не только щедро делятся своими знаниями, учат молодежь пользоваться ими, но и воспитывают настоящих патриотов своего государства», - написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Глава объединения СОЦПРОФ подчеркнул, что только образованный человек может «преодолеть все препятствия, достичь глубины мудрости и высоты знаний, приобретенных человеческой цивилизацией».

«Успешного всем учебного года, крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и творческих достижений!» - заключил Сергей Вострецов.