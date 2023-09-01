Общество

Более 200 школ охраняет полиция в Псковской области во время праздничных линеек

Праздничные мероприятия, посвященные новому учебному году, проходят на территории Псковской области 1 сентября в 201 средней образовательной школе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в охране мероприятий участвует полиция.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

При проведении торжественных линеек в обеспечении правопорядка задействовано более 340 сотрудников полиции. В их числе – инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты-кинологи и участковые уполномоченные полиции. Помощь оказывают 67 народных дружинников, 22 работника частных охранных организаций, восемь сотрудников управления Росгвардии по Псковской области.

Непосредственно перед началом мероприятий образовательные учреждения и прилегающие к ним территории обследовали сотрудники полиции на предмет антитеррористической защищенности, с применением технических средств и служебных собак. Возле учебных учреждений службу несут также сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности на дорогах.