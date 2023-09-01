Общество

На «Госуслугах» появилась возможность проверки подлинности товаров

Минцифры сообщило о новой функции в мобильном приложении Госуслуг, с помощью которого можно проверять подлинность товаров прямо в магазине. Будет доступна информация о сроке годности, производителе, весе или объеме товара, можно будет увидеть фотографию товара для сравнения.

Для этого нужно нажать кнопку «Госкан» в приложении и отсканировать специальный знак. После этого могут появиться три статуса. Первый — зеленый. Он означает, что все в порядке. Второй — серый. Он значит, что товар был продан или имеются несовпадения в описании, пишет RuNews24.

И третий статус — красный. Он говорит о том, что товар не прошел проверку на подлинность или были выявлены другие нарушения, такие как истекший срок годности. О нарушении можно сообщить через функцию «Честный знак» в приложении. Проверить можно любой товар: продукты, технику, одежду, обувь, игрушки и многое другое.