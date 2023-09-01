Общество

Роскомнадзор запустил форму жалоб на ЛГБТ-контент

Роскомнадзор начнет блокировать сайты со 2 сентября, которые в течение 24 часов после получения от ведомства уведомления не будут удалять ЛГБТ-контент. Об этом он сообщил в рамках Московской международной книжной ярмарки сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», – цитирует Субботина РБК.

Оценку количества уже полученных жалоб Субботин не озвучил.

В начале декабря в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет). Речь идет о социальных сетях, СМИ, кино, рекламе, видеоиграх. Под пропагандой, как объясняли в Роскомнадзоре, будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей, а также до 5 млн рублей для юридических лиц. Правительство внесло информацию, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола» в перечень контента, который будут включать в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.