Общество

Дерматолог объяснила необходимость менять полотенца раз в три дня

Для размножения бактерий, вирусов и грибков нужна теплая и влажная среда. В домашних условиях под это описание идеально подходят полотенца, которые мы используем в ванной, отметила доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

По ее словам, чтобы ткань не становилась источником различных инфекций, нужно соблюдать два простых правила. Во-первых, полотенце не должно быть одно.

«Важно соблюдать правила гигиены, для этого в идеале надо для тела, ног и лица использовать три разных полотенца. Если мы используем только одно для всего, то оно дольше остается мокрым. На мокром полотенце в теплом помещении начинают размножаться бактерии, вирусы и грибок. Когда у нас три полотенца, то каждое из них мы используем реже, а значит, оно успевает высохнуть и риск меньше», – объяснила Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.

Во-вторых, полотенца желательно менять как можно чаще.

«Даже если вы используете три полотенца, то их не надо забывать менять. Желательно делать это не реже чем раз в три дня, и это при условии здоровой кожи. Если у вас есть какие-то высыпания на коже, то желательно менять полотенца ежедневно. Если нет возможности стирать так часто, надо хотя бы проглаживать их горячим утюгом», – посоветовала Светлана Жабоева.