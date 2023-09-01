Общество

Два ходатайства о помиловании рассмотрели в Псковской области

Заседание комиссии по вопросам помилования на территории Псковской области прошло под председательством руководителя комитета юстиции Псковской области Дмитрия Иванова 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном профильном комитете.

Фото: комитет юстиции Псковской области

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели два ходатайства о помиловании: мужчины 1986 года рождения, уроженца города Пскова, осуждённого к 24 годам лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности, а также мужчины 1969 года рождения, уроженца города Советская Гавань, Хабаровского края, осужденного к 8 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.

Принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, членами комиссии приняли единогласное решение направить губернатору Псковской области предложение об отклонении обоих ходатайств о помиловании.