Общество

Самую опасную кашу для здоровья назвала врач

Манная каша считается самой опасной для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, это блюдо имеет высокий гликемический индекс и содержит много калорий.

«Манка – это как белая мука, как сахар. Она не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии. Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши. Манная каша повышает глюкозу в крови, способствует набору лишнего веса и развитию сахарного диабета», – пояснила специалист «Москве 24».

Вместе с тем диетолог обратила внимание, что раньше калорийные блюда, наоборот, ценились, поскольку были голодные времена.

«Нужно было получать энергию для физического труда. Сейчас жизнь у нас стала механизированная, автоматизированная, мы столько калорий не тратим. Задача стоит иная: сделать так, чтобы с нормальным количеством калорий получить большее количество питательных веществ», – заключила она.