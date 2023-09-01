Общество

Правительство направит свыше 30 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Более 30 млрд рублей направят из федерального бюджета и резервного фонда кабмина на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей – научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей – учреждения культуры.

Из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда правительства и свыше 5,6 млрд рублей – из федерального бюджета.

«По поручению президента правительство продолжает работу по увеличению доходов людей, занятых в бюджетной сфере, с учётом задач майских указов», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 31 августа.

По словам председателя правительства, с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже был увеличен, а новые решения станут ещё одним шагом, направленным на поддержку граждан.

Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение указов Президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, согласно которым зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.