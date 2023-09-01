Общество

В России на конец августа собрали уже более 100 млн тонн зерна

Уборка зерна в РФ «перешла экватор» и к концу августа его сбор превысил 100 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По его словам, в целом в РФ намолочено 105 млн тонн зерна. По графику идет уборка и других культур - в том числе рапса, картофеля, сахарной свёклы и овощей, пишет «Интерфакс».

В 43 регионах страны стартовал озимый сев. К настоящему времени засеяно 1,7 млн га. Как отметил Патрушев, в 2023 году планируется выйти на показатель в 20 млн га.

Говоря о материально-технических ресурсах, министр заявил, что на рынке удобрений ситуация стабильная, объем закупки сейчас превышает прошлогодний уровень. В части сельхозтехники также всё штатно.

Вместе с тем остается достаточно напряженной ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов: рост цен на нефтепродукты наблюдается в большинстве сельскохозяйственных субъектов и по состоянию на август составил 13% к уровню аналогичного периода 2022 года. Заметные скачки цен зафиксированы в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Калужской областях, в Мордовии и Татарстане.

«Помимо этого, ряд субъектов, включая такие крупные аграрные регионы, как Ставропольский, Краснодарский край и Крым, говорят о низких запасах топлива», - говорится в сообщении.