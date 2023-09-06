Общество

Почему нельзя есть зеленые помидоры, объяснил агроном

Прохладные ночи способствуют развитию болезней некоторых сельскохозяйственных культур, например, томатов, отметил агроном Владимир Викулов. Многие огородники по этой причине вынуждены собирать урожай помидоров до полного созревания плодов, сказал он. Однако есть зеленые томаты небезопасно, добавил агроном.

«Начинается понижение ночной температуры и возможны болезни томатов. Многие не имеют желания обрабатывать растения химикатами и будут вынуждены собрать помидоры недозрелыми. Зеленые томаты содержат соланин – алкалоид, который ядовит и в определенной концентрации способен нанести существенный вред здоровью. Если взрослый мужчина в расцвете сил может съесть зеленый помидор, то у детей, людей после болезни или пожилых это может вызвать расстройство, а несколько таких плодов приведут к серьезному отравлению. Поэтому не стоит употреблять незрелые помидоры в свежем виде», – подчеркнул Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.

Кулинарная обработка снижает концентрацию соланина в овощах, продолжил агроном.

«Один из вариантов использования зеленых помидоров – кулинарная обработка. При засолке и мариновании соланин в значительной степени разрушается. Но это все равно будут продукты разового потребления в небольших количествах», – уточнил Владимир Викулов.

По словам агронома, есть способ ускорить созревание помидоров в домашних условиях.

«Томат – культура, которая хорошо дозревает. Если плод сформировался, набрал определенную массу, он легко доходит до состояния зрелости в комнатных условиях: в сухости, тепле, при достатке света. Есть разные способы этого добиться. Например, поместить помидоры в пакет с уже зрелыми плодами, даже с фруктами, в частности, с бананами, которые выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание. Конечно, помидоры, созревшие в таких условиях, менее вкусны, содержат меньше сахаров, витаминов, но они вполне съедобны и безопасны», – заключил Владимир Викулов.