Общество

Власти прикроют «серую зону» ввоза алкоголя и табака из стран ЕАЭС

Власти прикроют «серую зону» ввоза табака и алкоголя из стран ЕАЭС с помощью поправок в Уголовный кодекс. Правкомиссия одобрила законопроект, который вносит поправки в статью о контрабанде. Об этом сообщили участники заседания.

«Одной из причин складывающейся ситуации следует рассматривать наличие правового пробела, связанного с отсутствием уголовной ответственности за незаконный ввоз табачных изделий», — говорится в пояснительной записке.

Товар, который должен был следовать в другие страны через РФ, фактически отгружается на территории страны. Такой ввоз стал основным источником наполнения черного рынка этой продукции, пишут «Известия».

Поэтому ведомство предлагает признать утратившей силу статью 200.2 УК РФ и дополнить статью 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, которая и закроет существующий пробел. За незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС или России предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Исходя из пояснительной записки, основным источником наполнения черного рынка табачной и алкогольной продукции являются ее нелегальные поставки из государств — членов ЕЭС.