Общество

Эвакуационные выходы оборудовали в порховском приюте после вмешательства прокуратуры

Эвакуационные выходы оборудовали в здании Центра социального обслуживания Порховского района после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Второй этаж здания социальной службы, где круглосуточно проживают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в нарушение положений технического регламента о требованиях пожарной безопасности не оборудован эвакуационными выходами.

В Порховский районный суд направили исковое заявление, чтобы обеспечить оснащение объекта эвакуационными выходами из всех помещений второго этажа.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме, исполнение решения суда находится на контроле.