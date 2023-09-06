Общество

Правительство Псковской области заключило ряд соглашений на Форуме социальных инноваций

Форум социальных инноваций регионов открылся во вторник, 5 сентября, в Москве. От правительства Псковской области по поручению губернатора области Михаила Ведерникова в мероприятии приняла участие первый заместитель главы региона Вера Емельянова. В делегацию от региона также вошли представители регионального комитета по социальной защите, областного комитета по здравоохранению, учреждений социальной сферы и медучреждений региона, Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Приветствие участникам форума направил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что такая площадка востребована, она пользуется высоким, заслуженным признанием. «Безусловно, особая роль в продвижении лучшего регионального опыта и практик, консолидации на этом направлении усилий государства, муниципалитетов, бизнеса, институтов гражданского общества принадлежит вашему форуму, собравшему большое число участников. Вы хорошо знаете существующие проблемы, искренне болеете за дело и всегда нацелены на результат. Убежден, что форум пройдет в конструктивном, плодотворном ключе, а его решения обязательно осуществятся», — отметил в послании президент России и пожелал участникам успехов.

В рамках форума достигнуты договоренности по реализации ряда проектов в Псковской области. Так, правительство региона заключило соглашение с ПАО «Сбербанк» по вопросу разработки и создания цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Партнерство будет направлено на внедрение интеллектуальных систем, отвечающих потребностям медиков.

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Также правительство Псковской области договорилось с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины министерства здравоохранения РФ и Псковским государственным университетом о сотрудничестве в рамках проекта «Здоровый вуз. Здоровый муниципалитет. Здоровый регион». Его основная цель — создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения, а также способствовать формированию сознательного отношения к здоровью у жителей Псковской области.

Для осуществления проекта в регионе уже имеется образовательная база: в школах открыты медицинские классы, ПсковГУ реализует образовательные программы по медицинским направлениям и недавно получил современную площадку для обучения медиков — Учебно-лабораторный корпус.

Ассоциация СО НКО «Забота и милосердие» выступит еще одним партнером областных властей в работе по созданию в регионе системы долговременного ухода за пожилыми людьми и нуждающимися в помощи гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается создать нормативно-правовую базу в этом направлении, а также вести методическую, информационную, консультационную и правовую работу, перенимать лучшие практики в части долговременного ухода.

Отметим, что Форум социальных инноваций регионов организован Советом Федерации Федерального собрания РФ и правительством Москвы при поддержке ряда федеральных министерств. Главные темы форума: «Социальные преобразования», «Здоровое общество», «Социальная инфраструктура», «Кадровое обеспечение», «Институты развития», «Цифровая среда».