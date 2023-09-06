Общество

К дистанту готовы?

В этом году псковские школьники благополучно сели за парты и приступили к очному обучению. Времена «дистанционки», казалось бы, канули в Лету. Но что будет, если по каким-то причинам снова придется учиться из дома?

Псковская Лента Новостей выяснила, как чувствовали себя родители и дети в режиме «онлайн», что изменилось со времён пандемии, и способны ли школы области обеспечить качественное образование в случае, если опять окажутся в подобной ситуации.

«Кайф» для родителей и учеников

Пока что предпосылок для перевода школьников на «удалёнку» нет. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области невысокая, фиксируются единичные случаи коронавируса. Но в любой момент всё может измениться. Как, например, в конце 2022 года, когда в школах Пскова ввели дистанционное обучение из-за роста количества заболевших гриппом и ОРВИ. Учёба из дома накануне зимних каникул не слишком расстроила детей, многие из которых любят такой формат и были бы счастливы постоянно заниматься удалённо.

«Моему сыну было комфортнее на дистанционке», - поделилась мать Артёма, учащегося Псковского педагогического комплекса, Анна. Сейчас юному горожанину 10 лет, дистант ворвался в его жизнь во втором и третьем классах.

Псковичка вспомнила, что тогда классный руководитель использовала платформу «Учи.ру», с которой ребёнок был знаком с первого класса. Через данный сервис, в частности, ребята получали домашние задания, которые могли выполнить в любое время. Творческие задачи, рисунки и проекты нужно было фотографировать и отправлять учителю, а выученные стихотворения записывали на видео, либо декламировали педагогу в онлайн-режиме по Zoom.

«Мне было очень интересно. К тому же, я сам выбирал, когда делать уроки. Учителя присылали видео, а на уроках редко их показывают. Например, я посмотрел фильм про Англию, как домашнее задание по окружающему миру, были и забавные видеоуроки по английскому. А контрольные давались на «Учи.ру» в виде тестов. Кайф, когда надо печатать, а не писать ручкой. Так меньше ошибок, и решаешь задания быстрее», - рассказал Артём.

Минусов в таком формате он не видит: «Форму надевать не надо, из дома никуда ходить не надо, никто не достает, просто делаешь быстро задание, родители его отсылают в WhatsApp учителю, и всё».

«Мы все были в кайфе: не надо ребенка водить в школу и забирать. Уроки он делал быстрее, в удобное для него время, не в 20:00. Он тогда учился во вторую смену, а на дистанте можно и в первую заниматься», - заметила мама мальчика.

Она добавила, что на дистанте оценки были лучше у всех детей. «Правда, в нашем классе девочка была из очень бедной семьи, у нее не было ноутбука, на «Учи.ру» она заходила с телефона. Вот с телефона заниматься детям на дистанте жутко неудобно», - добавила Анна.

Она подчеркнула, что многое зависит не только от финансовых возможностей родителей, но и самого ребёнка. Например, её сыну понравилось на «удалёнке» отсутствие отвлечения со стороны одноклассников. Более того, он любит читать и лучше воспринимает информацию визуально. А если что-то не понял, можно ещё раз пересмотреть видео урока, - в школе пришлось бы переспрашивать учителя. Также Анна считает, что «дистанционка» подходит детям, у которых сложились не слишком хорошие отношения с педагогами.

Из минусов дистанта она назвала только один: отсутствие живого общения с одноклассниками. Но это и плюс: «Нет драк - чистая одежда, нет ссор - здоровая психика, нет сравнения оценок - дети видят только свои».

Ничто не заменит

«Первые уходы на дистанционное обучение мы с дочкой пережили достаточно спокойно. Как раз в конце марта на день рождения мы подарили ей планшет, поэтому дистанционную учебу и работу встретили во всеоружии: у каждого члена семьи был компьютер, ноутбук или планшет», - поделилась своим опытом мама семиклассницы Марина.

Во время «удалёнки» в 2020 году дистанционные занятия в школе, которую посещает её дочь, проходили через платформу «Classroom» на Google. По словам горожанки, это было очень удобно - учителя выкладывали задания, видеоуроки, презентации. Ученики туда же загружали фото выполненных домашних заданий и получали оценки, оповещения о них приходили на электронную почту, к которой был привязан Google-аккаунт. Некоторые педагоги вели уроки онлайн в Zoom. «Для начальной школы это оказалось не самым лучшим решением. Не все дети смогли разобраться с настройками, да и с самодисциплиной в таком возрасте не очень», - заметила Марина.

По её словам, в декабре 2022 года с дистанционным обучением стало сложнее. Google и Zoom попали под запрет в школах, учителя попытались провести уроки с помощью Telemost.yandex. «Но эксперимент провалился - 2/3 детей вообще не смогли зарегистрироваться по ссылке: якобы, конференция уже завершилась, не начавшись. У части тех, кто смог, не включался микрофон, а потом просто самого учителя из конференции выкинуло. На этом онлайн-уроки закончились, и нам классный руководитель в чате писала задания от учителей», - рассказала псковичка.

В конце прошлого года педагоги стали призывать зарегистрироваться в учебном профиле «Сферум» в VK Мессенджере на случай новых «дистанционок». Но Марина надеется, что это не пригодится, так как считает такой формат псевдоучёбой. «Хорошо, если родители могут разъяснить новый материал, иначе образуются пробелы в знаниях, дети потом очень сложно возвращаются к нормальной учебе», - добавила она.

Того же мнения придерживается Анастасия, которая преподаёт биологию в одной из псковских школ: дистант не способен заменить очное образование.

«Как учить биологии онлайн? Это и опыты, и микроскопы. Ребята всё должны руками трогать, под лупами рассматривать. Может быть, русский язык или математику можно в полной мере освоить, а биологию точно нет», - заявила учитель.

Она отметила, что в некоторых случаях онлайн-сервисы удобны. «У меня пять «надомников», веду уроки дистанционно», - пояснила Анастасия. При работе с детьми, которые не могут ходить в школу и находятся на домашнем обучении, она использует WhatsApp, а ранее — Telemost.yandex.

Педагог уверена, что система образования в целом готова к любому формату работы, если что-то случится. Но речь о временном переходе на «удалёнку», как в прошлом году. «Честно говоря, было неплохо перед Новым годом посидеть дома. Да, надо было придумывать задания, высылать их, вести онлайн-уроки, но в таком режиме можно попутно свои дела делать», - призналась Анастасия и ещё раз заметила, что не хотела бы работать в таком формате на постоянной основе.

Всегда готов

«Мы всегда готовы к дистанционному обучению и другим формам. Мы можем быстро перестраиваться», - заверила заслуженный учитель Российской Федерации, директор Центра образования «Псковский педагогический комплекс», депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева.

По её словам, с момента пандемии, когда в школы внезапно пришла «удалёнка», многое изменилось. Сейчас родители, детям которых рекомендовано домашнее обучение, предпочитают именно дистанционную форму. «Мы практикуем для тех детишек, которые вынуждены по состоянию здоровья обучаться на дому», - сообщила директор ППК.

Она признала, что учителям порой тяжело работать очно-заочно — в первой половине дня вести уроки в школе, а во вторую смену обучать детей на дистанте. Но все справляются. К тому же, в рамках проведения капремонта ППК получил новое оборудование, что является большим подспорьем.

Председатель Общественной палаты региона, председатель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачева также уверена, что ничего страшного не произойдет, если система образования временно вернётся к дистанту. «Мы же уже это пережили один раз», - констатировала она и добавила, что в целом переходить на «удалёнку» не хотелось бы, так как результаты такого обучения оставляют желать лучшего.

При этом Наталья Горбачева подчеркнула, что следует быть готовыми к любому развитию событий, и понимать, что всё делается, прежде всего, для безопасности участников образовательного процесса.

Она считает, что педагоги, которые однажды столкнулись с дистантом, смогут снова к нему вернуться при необходимости, да и молодые учителя, которые только пришли в школы, способны достойно организовать процесс.

«Тот, кто пережил это всё, уже скорректировал свои планы, методику преподавания материала. К тому же, учитель — это человек, который учится всю жизнь», - обратила внимание Наталья Горбачева и напомнила, что многие занимаются репетиторством на «удалёнке».

Председатель Общественной палаты региона также заметила, что в сфере образования многое улучшается. В школах появляется всё больше компьютеров, с каждым годом образовательные учреждения становятся более оснащенными в техническом плане. Да и связь появляется там, где её никогда не было. «Я вот была очень рада, что у меня на даче появился интернет», - привела пример Наталья Горбачева.

«Голь на выдумки хитра»

Депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман согласилась, что два года пандемии не прошли зря в плане адаптации к формату дистанционного обучения. Однако, по её мнению, с технической точки зрения школы готовы перейти на «удалёнку» в той же степени, как и три года назад.

«Нельзя сказать, чтобы что-то кардинально изменилось. По-прежнему не хватает нормального технического обеспечения школ, чтобы вести дистанционные занятия. Не выстроена система, как школьникам подключаться к дистанту, если у них дома нет современного оборудования. Не у всех же есть гаджеты, которые позволяют это делать», - пояснила она.

Татьяна Пасман рассказала, что в прошлый раз некоторые учителя сельских школ творчески подошли к процессу и приспособились вплоть до передачи заданий и текстов через местные магазины. «Но вы же понимаете, что это не вариант», - подчеркнула она.

Кроме того, не до конца ясно, каким образом нужно проводить дистанционные занятия. «К сожалению, особенно по окончанию пандемии, родители дифференцировали учителей, и говорили, что одни действительно могли проводить интересные занятия, были подготовлены. А другие просто давали задания по учебнику и письменные работы», - напомнила Татьяна Пасман.

Таким образом, пока что условия для «дистанционки» далеки от идеальных. «У нас в школах до сих пор не хватает учебников по некоторым предметам. Не говоря уже о методических материалах, которые были бы нужны для дистанционной формы обучения по базовым предметам», - посетовала специалист. При этом добавила, что «голь на выдумки хитра», и, если вдруг придется вернуться к системе дистанционного обучения, учителя организуют процесс с тем, что есть, и сделают это весьма неплохо. Другой вопрос — чего им это будет стоить.

Вероятно, тяжелее всего придётся сельским и пожилым педагогам. Учитель биологии из Пскова привела пример: её коллега, преподающая физику, во время дистанта наотрез отказалась от онлайн-уроков и ограничилась раздачей заданий. «Просто параграф прочитать, записи выучить, в конце параграфа на вопросы ответить — такое вот самообразование», - пояснила Анастасия и обратила внимание, что в таком случае полностью отсутствует контроль, качество выполнения заданий остаётся на совести ребенка.

Псковичка заметила, что есть и другие педагоги в возрасте, которые хорошо показали себя во время «удалёнки» и успешно освоили современные технологии. «У нас в школах и компьютеры, и камеры есть, можно даже с телефона вести уроки. Никто не запрещает в WhatsApp создать диалог и проводить занятия. Кто как может выкручиваеться, кому как удобно», - подытожила учитель.

Масштабного перехода на дистанционное обучение пока не планируется. Тем более, о высокой готовности школ к такому формату говорить не приходится. Но в случае форс-мажора учителям так или иначе придётся искать альтернативу очному образованию. Поэтому многие из них уже сейчас активно используют цифровые инструменты, в которых есть масса плюсов.

Ульяна Ловыгина