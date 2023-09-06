Общество

Более 50 псковичей стали участниками проекта по поддержке донорского движения

Участниками проекта по поддержке донорского движения «#ДавайВступай!» от Федерального медико-биологического агентства стали более 50 псковичей. Все они сдали кровь в мобильном пункте, который работал во вторник, 5 сентября, в центре Пскова. 30 жителей города также сделали свой вклад в борьбу с болезнями крови — сдали образцы для внесения в федеральный реестр доноров костного мозга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Сейчас в федеральном регистре содержатся данные о почти 205 тыс. доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 — дети. Ближайшая цель — 500 тысяч человек. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам.

Чтобы вступить в федеральный регистр доноров костного мозга, необходимо подать заявление через портал Государственных услуг или обратиться в учреждение Службы крови в вашем городе.

Для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, наиболее результативен поиск неродственного донора в том регионе, где он проживает. Поэтому важно участие в социальной миссии донорства жителей каждого региона страны. Чтобы вступить в Регистр, достаточно сдать 2–3 мл крови.

11 октября в Пскове планируется провести мероприятия, разъясняющие безопасность процедуры донорства костного мозга и его социальную значимость. В их числе — мономарафон амбассадора донорства костного мозга Артема Алискерова, перенесшего лейкоз и многочисленные курсы химиотерапии. С 1 сентября по 10 ноября в 72 городах он каждый день будет пробегать 42-километровую дистанцию в поддержку донорского движения.