Общество

Верховный суд назвал условие, при котором нетрезвый может быть за рулем

Верховный суд России не разрешил штрафовать автомобилистов, которые в нетрезвом состоянии находятся в припаркованной машине, говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

Суд рассмотрел жалобу водителя, который был вечером пьяным за рулем припаркованной в подмосковном Чехове «Лады-Весты». Уточнялось, что машина стояла на обочине, двигатель был заглушен. Однако мужчину заметил инспектору ГИБДД, установивший, что находившийся в салоне транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения — был составлен протокол.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), оштрафовал его на 30 тыс. рублей и почти на два года лишил водительских прав, пишет РИА Новости.

Мужчина дошел до Верховного суда России, доказывая, что состава правонарушения в его действиях не было. В конечном счете судебная коллегия указала, что субъектом административного правонарушения этой статьи является водитель автомобиля. О том, что машина не двигалась, говорил как сам обвиняемый, так и свидетели с понятыми. Суд в итоге отменил все решения и прекратил дело в связи с недоказанностью обстоятельств.