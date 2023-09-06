Общество

Минцифры изменит процедуру выдачи грантов на IT-разработки

Минцифры России продолжает аудит принятых в 2022-2023 годах решений о выдаче грантов на новые разработки в сфере IT, ведомство планирует изменить процедуру выдачи и сделать ее более прозрачной, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

В июле Минцифры приостановило выдачу грантов: планировалось обновить состав органов принятия решений и пула экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, а также провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах. Изначально планировалось возобновить выдачу с 1 сентября, пишет РИА Новости.

«Продолжается аудит. Ну пока не закончим, не будем (возобновлять выдачу грантов - ред.). Потому что мы - уже очевидно - будем менять процедуру. Мы нашли возможность сделать ее более совершенной и минимизировать любые такие возможности… просто больше объем участия, меньше нагрузки, больше прозрачности», - сказал Шадаев.

Как отметил министр, процедуру планируется завершить к концу сентября или середине октября, никаких нарушений не найдено.

«Мы разбираем процесс, раскладываем, понимаем, где есть какие неоптимальные этапы, шаги, где нам надо что сделать, чтобы это было еще более прозрачно, конкурентно, где исключить возможность какого-то влияния, условно, одного человека, одного эксперта на процедуры», - сказал он.

По словам Шадаева, сейчас идет обсуждение того, как надо перестроить процедуру. «Поэтому будем менять норматив под это. Никаких дедлайнов нет. И нас, честно говоря, особенно ничего в этой ситуации не держит», - добавил министр.