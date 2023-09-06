Общество

Могилу выдающегося хирурга Владимира Крестовского благоустроили в Пскове

Могилу выдающегося хирурга Владимира Крестовского благоустроили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

«В 1950-е годы ему удалось в короткий срок значительно улучшить уровень оказания хирургической помощи псковичам. Первым в стране он провел операцию на сосудах», - рассказали в больнице.

Также в медики отметили, что могила Леонида Осокина – заслуженного врача, майора медицинской службы, начальника хирургического отделения 2751-го эвакуационного госпиталя тоже не осталась без внимания.

«Могилы доктора Крестовского и доктора Осокина приведены в порядок. Покрасили оградки, вырубили заросли растений, посадили новые и аккуратные. Будем и впредь беречь память о них», – добавили врачи.