Общество

Работу аттракционов в России планируют контролировать по единым правилам

Работу и техническое состояние аттракционов в России планируют контролировать по единым правилам. Соответствующий законопроект поддержал кабмин, следует из проекта заключения правительства.

«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Также в правительстве сообщили, что «на уровне федерального законодательства требуется установить полномочия органов государственной власти в указанной сфере и описать предмет регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

«Все это будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов», — подчеркнули в пресс-службе.

Сегодня аттракционы — это бизнес без должного контроля государства, считает член президиума «Союза отцов», аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

«По сути, покупая зачастую недешевые билеты, родители на свой страх и риск отправляют кататься на них детей. Но родители должны быть уверены, что здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает», — отметил он.

Эта сфера, особенно в курортных регионах, действительно нуждается в регулировании, согласен член Ассоциации адвокатов России Шамиль Султанов.