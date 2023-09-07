Общество

Мошенники придумали легенду обмана с потерей средств на бирже

Мошенники придумали легенду обмана с потерей средств на бирже. Об этом заявила Мария Румянцева, начальник отдела цифровых коммуникаций и связей с общественностью Ассоциации развития финансовой грамотности.

«Чтобы «вернуть деньги» якобы необходимо внести предоплату за услуги, либо ответить на вопросы «инспектора Центрального Банка». Впрочем, тема с предоплатой менее популярна, поскольку ограничивает возможный доход мошенников названной ими суммой. Другой вариант — «инспектор» подводит пострадавшего к тому, чтобы сообщить ему конфиденциальную информацию, открывающую доступ к интернет-банку и средствам в нем», — пояснила она «Известиям».

По ее словам, человек мог попросту выбрать не подходящую стратегию инвестирования, но в любом случае ему хотелось бы вернуть средства. Индекс Мосбиржи, который отражает динамику акций крупнейших эмитентов, до сих пор не восстановился до своих максимумов конца 2021 года (тогда он превышал 4200 пунктов). Сейчас показатель зафиксировался выше 3200 пунктов. Вместе с тем, на бирже торгует порядка 26 млн частных инвесторов.

На подобный сценарий обмана жалуются и в интернете. «Известия» ознакомились с постом пользователя с ником Redhead83 от середины августа. Он предупредил, что в последнее время появилось большое количество сайтов, на которых мошенники обещают вернуть «похищенные деньги брокерами» через процедуру чарджбека (процедура оспаривания платежа по банковской карте, с которым не согласен пользователь).