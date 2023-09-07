Общество

Порядка 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков провели в России

Порядка 30 тысяч тренировок по эвакуации персонала избирательных участков провели сотрудники МЧС в ходе подготовки к Единому дню голосования, рассказали в пресс-службе министерства.

«МЧС России инициировало более 1000 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проведено порядка 40 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, а также 30 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара», - приводит пресс-служба МЧС слова главы ведомства Александра Куренкова.

Министерство отмечает, что информация о выявленных нарушениях пожарной безопасности доводится до избирательных комиссий регионов РФ и территориальных избирательных комиссий, пишет РИА Новости.