Общество

Всемирный день уничтожения военной игрушки отмечают 7 сентября

Всемирный день уничтожения военной игрушки отмечают 7 сентября. Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки.

С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек, пишет calend.ru.

Спор о том, наносит ли вред детской психике и в какой мере военная игрушка, стал целой темой для дискуссий психологов.

Часть взрослых, поддерживаемая рядом психологов, по-прежнему считает, что сама по себе, военная игрушка (пистолет, автомат, лук, меч, солдатики, танки и т. д.) не оказывает на ребёнка однозначно негативного влияния. Более того, при правильном отношении к ней мальчик развивает такие мужские качества, как смелось, любовь к Родине, находчивость, умение защищать слабого и т. д. Другая половина однозначно утверждает, что военная игрушка, особенно современная, детально копирующая настоящее оружие способна вызывать у детей агрессию, прививать отношение к смерти и гибели людей как к чему-то обыденному.