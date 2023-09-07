Общество

Перфекционистами в работе себя считают 6 из 10 псковичей — опрос

Стремление к достижению идеальных результатов в работе характерно для 6 из 10 псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане, имеющие опыт работы, и представители компаний из Пскова.

Отвечая на вопрос о трудовом перфекционизме, только 17% нанимателей назвали эту черту характера необходимой для работы в их компании, 60% отметили, что постоянно стремится к совершенству необязательно: «Сотрудники должны четко выполнять свои инструкции. Этого достаточно для успешной работы организации».

В то же время 61% псковичей назвали себя перфекционистами в работе: «Люблю, когда всё чётко и на своих местах. А еще классно из хаоса рождать порядок». Впрочем, чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 68% среди респондентов моложе 34 лет и 56% среди опрошенных старше 45 лет. С ростом уровня дохода ситуация обратная: чем выше зарплата, тем чаще горожане наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач — 55% среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей в месяц и 62% среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей. Женщины стремятся к совершенству больше мужчин (66 и 57% соответственно).

18% псковичей не считают себя перфекционистами в работе: «Идеал недостижим в принципе. Важно, чтобы работа над проектом была правильно рассчитана, без потери времени и кадров. Главное — функциональный результат».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (78%), врачи (75%) и специалисты по закупкам (72%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам колл-центров (40%) и продавцам (45%).