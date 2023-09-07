Общество

Более 2,5 тысяч женщин в Псковской области получили услуги по родовым сертификатам в 2023 году

Объем средств, перечисленных Социальным фондом России в медицинские организации, составил более 25,7 миллиона рублей в 2023 году в Псковской области. Деньги были направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения социального фонда, всего в регионе родовыми сертификатами воспользовались 2695 женщин, родивших 2717 детей.

Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически.

Единый контакт-центр регионального Отделения Социального фонда России доступен по номеру: 8 800 200 00 98 (звонок бесплатный).